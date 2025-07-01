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¿Puedo aumentar la memoria de mi marco digital Philips?
¿Puedo utilizar mi marco digital Philips durante sus períodos de AUTO OFF?
¿Puedo utilizar 2 tarjetas de memoria simultáneamente en mi marco digital Philips?
¿Puede dañar la pantalla de mi marco Philips mostrar continuamente una imágen?
¿Cómo puedo cargar rápidamente mi marco Philips?
¿Cómo muestra mi marco Philips fotos de alta resolución?
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