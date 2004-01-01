Términos de búsqueda

  • Mostrar mejor Mostrar mejor Mostrar mejor

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    Mostrar mejor

    Interactúe con su audiencia con esta pantalla digital 4K Ultra HD que protege el medioambiente. Ofrece un rendimiento 4K UHD inigualable mientras consume la mitad de la energía en comparación con otros modelos del mercado, con el diseño ecológico PPDS más reciente.

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions EcoDesign

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    Mostrar mejor

    Pantalla 18/7 con diseño ecológico

    • 65"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra-HD

    100 % de embalaje reciclado y reciclable

    La pantalla Philips Signage 3650 EcoDesign, diseñada con procesos de fabricación, características físicas, materiales, embalaje y software integrado que se adaptan al medioambiente y ofrecen una mejor eficiencia energética, está diseñada para funcionar con menos de la mitad de la potencia que sus contrapartes, mientras que sigue proporcionando el mismo rendimiento inigualable.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web

    Con nuestra plataforma SoC Android 10, estas pantallas de alto rendimiento Philips están optimizadas para aplicaciones Android nativas y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Es flexible y segura, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla mantengan su capacidad de respuesta al instante durante más tiempo.

    Conecte y controle su contenido a través de la nube

    Conecte y controle su contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Con el explorador basado en Chromium, diseñe su contenido en línea y conecte una sola pantalla o toda su red. Muestre el contenido en modo horizontal y vertical con resolución Full HD. Simplemente conecte la pantalla a Internet mediante el módulo opcional Wi-Fi CRD22 o a través de LAN y disfruta de tus propias listas de reproducción creadas.

    Certificación EPEAT Gold Climate+

    Reconocida y registrada con EPEAT de Gold Climate+ Ecolabel, la línea de Philips Signage 3650 EcoDesign cumple con el eficiente conjunto de criterios establecidos por esta etiqueta ecológica electrónica de primer nivel.

    FailOver. Asegúrese de que el contenido esté siempre en ejecución

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla de la aplicación o la fuente de entrada. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.

    Interacción opcional para compartir una pantalla inalámbrica

    Uso compartido de pantalla de forma inalámbrica mediante la red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de manera instantánea y segura, o bien utilice nuestro dispositivo opcional de interacción HDMI para proyectar directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a la red segura.

    Philips Wave está listo para la administración remota

    Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips Signage 3650 EcoDesign. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Lo que permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.

    Wi-Fi y Bluetooth 5.2 a través del módulo opcional

    Programe contenido fácilmente para reproducir desde un USB o desde la memoria interna. La pantalla profesional de Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido que desee y, a continuación, volverá al modo de espera una vez que haya finalizado la reproducción.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.372 x 0.372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      350  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1060 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Desentrelazado con compensación de movimiento
      • Escaneo progresivo
      • Realce de contraste dinámico
      Tecnología de panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 10
      Borroso
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      micro SD
      Control externo
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      Funcionalidad Wi-Fi opcional
      Dispositivo de protección Wi-Fi CRD22

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Facilidad de instalación
      Inserto inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100: 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      86  W
      Consumo (máx.)
      133 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Potencia inteligente
      Clase de etiqueta energética
      C

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Formatos de video
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50.60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1462,3  mm
      Peso del producto
      28.5  kg
      Altura establecida
      837,3  mm
      Profundidad establecida
      68,9 mm (dimensiones en el montaje en pared)/89,9 mm (dimensiones en la manija)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      57,57  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      32.96  pulgadas
      Montaje en pared
      400 x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgadas
      Ancho del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      62,83  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 ~ 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 ~ 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Corteza de núcleo cuádruple A55
      GPU
      G52 MC1
      Memoria
      • 16 GB
      • 3 GB de DDR

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cubierta USB (x1)
      • Cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Clip para cables (x2)
      • Guía de inicio rápido
      • Cable RS232

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, clase A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Suscríbase

    Reciba nuestro newsletter

    Descubrir

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscribite a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

     

    Lanzamientos de productos

    Consejos y Tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.