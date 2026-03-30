AIS6010/10
Tabla multiángulo integrada
Tecnología OptimalTEMP
Botones que funcionan con el pie
Potente velocidad de vapor de 45 g/min
Elimina hasta un 99,9 % de bacterias*
La tabla de planchar multiángulo se puede ajustar en cualquier posición para disfrutar de una experiencia cómoda. La posición horizontal sirve para planchar las telas más difíciles y la vertical, para darle vapor a las prendas delicadas.
El potente motor genera hasta 45 g/min de velocidad de vapor para aplanar arrugas difíciles, y la punta de hierro ayuda a lograr resultados precisos.
La tecnología OptimalTEMP evita quemaduras en telas que se pueden planchar, desde vaqueros hasta seda, sin ningún problema.
Opiniones
Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con un tiempo de vaporización de 10 segundos
En comparación con nuestras planchas de vapor Philips
Frente a las planchas de vapor, según los consumidores, prueba de colocación de productos en octubre de 2022