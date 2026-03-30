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  • Un sistema. Eficiente y sin complicaciones.
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Soluciones de planchado todo en unoSerie 6000 todo en uno

AIS6010/10

Un sistema. Eficiente y sin complicaciones.
La serie 6000 todo en uno de Philips es la solución inteligente que siempre se ve mejor. La elegante combinación 3 en 1 de plancha, vaporera y tabla lo ayuda a eliminar rápidamente las arrugas de las prendas en cualquier posición vertical, horizontal o inclinada.
Ver todos los beneficios

Mayor versatilidad, rendimiento y comodidad**

Un sistema. Eficiente y sin complicaciones.

  • Tabla multiángulo integrada

  • Tecnología OptimalTEMP

  • Botones que funcionan con el pie

  • Potente velocidad de vapor de 45 g/min

  • Elimina hasta un 99,9 % de bacterias*

Tabla ajustable integrada en varios ángulos

Tabla ajustable integrada en varios ángulos

La tabla de planchar multiángulo se puede ajustar en cualquier posición para disfrutar de una experiencia cómoda. La posición horizontal sirve para planchar las telas más difíciles y la vertical, para darle vapor a las prendas delicadas.

Motor potente para reducir incluso las arrugas más difíciles con facilidad

Motor potente para reducir incluso las arrugas más difíciles con facilidad

El potente motor genera hasta 45 g/min de velocidad de vapor para aplanar arrugas difíciles, y la punta de hierro ayuda a lograr resultados precisos.

OptimalTEMP, garantía de que no habrá quemaduras

OptimalTEMP, garantía de que no habrá quemaduras

La tecnología OptimalTEMP evita quemaduras en telas que se pueden planchar, desde vaqueros hasta seda, sin ningún problema.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con un tiempo de vaporización de 10 segundos

  2. En comparación con nuestras planchas de vapor Philips

  3. Frente a las planchas de vapor, según los consumidores, prueba de colocación de productos en octubre de 2022