Descontinuado
AX2500/02
A prueba de saltos
Con su cómoda forma redondeada y el atractivo diseño de la puerta de CD traslúcida, el divertido AX2500 le va a aportar vida a tu experiencia de audio, vayas donde vayas. Disfrutá de la música sin sobresaltos en cualquier momento y en todo lugar.
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio te permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.
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Opiniones
La duración de la pila varía según el uso.