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Reproductor de CD portátil
Descontinuado
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AX2500/02
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Mi reproductor CD Philips no tiene alimentación.
Sonido pobre o sin sonido en mi reproductor Philips.
Error NF Disc, no RF, o UNFINALIZED en mi reproductor Philips.
El disco gira en mi reproductor Philips pero no hay sonido.
Mi reproductor Philips muestra Err, Error o Error de disco.
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