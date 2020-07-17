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  • Ultracompacto para secar a diario
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  • Ultracompacto para secar a diario
  • Ultracompacto para secar a diario
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  • Ultracompacto para secar a diario

Descontinuado

DryCare EssentialSecador de cabello

BHD001/00

4
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ultracompacto para secar a diario
Este secador de cabello ofrece una potencia de secado perfecta para llevar en cualquier bolso, así podés verte como querés vayas donde vayas
Ver todos los beneficios

Essential Care ultracompacto

Ultracompacto para secar a diario

  • Ultra compacta

  • 1200W

  • 2 posiciones de velocidad

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

Cable de 1,8 m.

1200 W para un secado suave

1200 W para un secado suave

Philips EssentialCare Compacto crea el nivel apropiado de flujo de aire y tiene una potencia de secado óptima para un peinado perfecto todos los días.

Diseño compacto para guardar fácilmente

Diseño compacto para guardar fácilmente

Es liviano, fácil de manejar y lo suficientemente compacto para guardarlo en casi en cualquier lugar; este secador de cabello tiene un diseño moderno y práctico.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Práctico y fácil de usar

Me gustó el producto, lo recomiendo. La marca es muy buena, confío en recomendarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer

15/08/2017

Argentina

Argentina

Muy buen producto.

Muy buen producto. Fácil y práctico de usar. Recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer

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