Descontinuado
Ultra compacta
1200W
2 posiciones de velocidad
Cable de 1,8 m.
Philips EssentialCare Compacto crea el nivel apropiado de flujo de aire y tiene una potencia de secado óptima para un peinado perfecto todos los días.
Es liviano, fácil de manejar y lo suficientemente compacto para guardarlo en casi en cualquier lugar; este secador de cabello tiene un diseño moderno y práctico.
4.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Leonor37
17/07/2020
Argentina
Práctico y fácil de usar
Me gustó el producto, lo recomiendo. La marca es muy buena, confío en recomendarla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer
LauraMelina88
15/08/2017
Argentina
Muy buen producto.
Muy buen producto. Fácil y práctico de usar. Recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer