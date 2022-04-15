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DryCare Essential Secador de cabello
Descontinuado
Asistencia
BHD001/00
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips se apaga solo