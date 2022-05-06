ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura
  • Secado potente a una menor temperatura

Descontinuado

3000 SeriesSecador

BHD302/10

4.7
| (61) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado potente a una menor temperatura
El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla el aire tibio y frío de forma potente para el cuidado diario.
Ver todos los beneficios

con el accesorio de ThermoProtect

Secado potente a una menor temperatura

  • 1600 W

  • Accesorio ThermoProtect

  • 3 ajustes de calor y velocidad

1600 W de potencia de secado

1600 W de potencia de secado

Este secador de cabello de 1600 W crea el nivel óptimo de flujo de aire para obtener resultados hermosos todos los días.

Accesorio ThermoProtect

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con potencia el aire caliente y frío para el cuidado diario. Baja la temperatura en 10 °C y, a la vez, seca tu cabello con rapidez.

3 ajustes de velocidad y calor

3 ajustes de velocidad y calor

Este secador de cabello ofrece 3 combinaciones preseleccionadas de calor y velocidad, lo que hace que sea rápido y fácil lograr el estilo perfecto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

61

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

06/05/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente

Le es muy útil y potente De tanto que le gusto que regalaron la secadora que tenia antes

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHP398/00 Set de Styling

11/03/2021

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy bueno el accesorio ThermoProtect

[Employee of philipsglobal] El accesorio ThermoProtect hace que el aire frío se mezcle con el caliente y brinde un secado a temperatura tibia que no daña el cabello.

Ventajas

Potencia, velocidades y temperatura de secado. Lindo diseño color mate

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD308/10 Secador de cabello

10/03/2021

Argentina

Argentina

Me gusto mucho, esteticamente y funionalmente!!

La potencia me pareció la adecuada y me gustó mucho la Flor!

Ventajas

El peso, el diseño, la flor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabello

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.