Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cuidado del cabello
Todas las series
3000 Series Secador
Descontinuado
Asistencia
BHD302/10
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (3)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
Mi moldeador Philips no se enciende
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.