Descontinuado
Zona de cepillado extragrande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico con turmalina
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso, a fin de lucir un cabello protegido y de aspecto sano.
Dos posiciones de temperatura (170 °C y 200 °C) que se adaptan a tu tipo de cabello.
4.8
de 5
85
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Livia0212
07/12/2020
Argentina
GENIAL
Lo recomiendo porque es muy fácil de usar, deja el cabello muy lindo en poco tiempo.
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor
04/11/2020
Argentina
La mejor compra!!!! Excelente
Muy facil y rapido de usar! Me gusta mucho que deja un lasio perfecto pero mucho mas natural que la planchita y mucho mas facil de usar (no lleva mas de 5 minutos terminar de alisar). Queda super suave el pelo. Chau planchita y chau alisados!!!
Ventajas
Todo
Contras
Todavia nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
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13/08/2020
Argentina
Es genial
Me encantó, no tengo que usar mas la planchita, te saca el frizz y tardas 10 minutos
Ventajas
Es súper rápido y efectivo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
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Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China.