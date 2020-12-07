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StyleCare EssentialCepillo para alisar con calor

BHH880/00

4.8
| (85) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Cabello liso natural dentro de 5 minutos*
Mostrá un cabello liso natural y brillante en tan solo 5 minutos. Nuestra tecnología ThermoProtect y diseño de cerdas funcionan de forma conjunta para conseguir un aspecto saludable y sin frizz.
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Cabello suave, brillante y sin frizz

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  • Tecnología ThermoProtect

  • Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

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Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.

Tecnología ThermoProtect

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La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso, a fin de lucir un cabello protegido y de aspecto sano.

Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Dos posiciones de temperatura (170 °C y 200 °C) que se adaptan a tu tipo de cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

85

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2

07/12/2020

Argentina

Argentina

GENIAL

Lo recomiendo porque es muy fácil de usar, deja el cabello muy lindo en poco tiempo.

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor

Sí, recomiendo este producto

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04/11/2020

Argentina

Argentina

La mejor compra!!!! Excelente

Muy facil y rapido de usar! Me gusta mucho que deja un lasio perfecto pero mucho mas natural que la planchita y mucho mas facil de usar (no lleva mas de 5 minutos terminar de alisar). Queda super suave el pelo. Chau planchita y chau alisados!!!

Ventajas

Todo

Contras

Todavia nada

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Sí, recomiendo este producto

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13/08/2020

Argentina

Argentina

Es genial

Me encantó, no tengo que usar mas la planchita, te saca el frizz y tardas 10 minutos

Ventajas

Es súper rápido y efectivo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor

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  1. Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China.