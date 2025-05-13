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StyleCare Essential Cepillo para alisar con calor
Descontinuado
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BHH880/00
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo utilizo mi cepillo alisador con calor Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi pelo se enreda en el cepillo alisador Philips
El revestimiento del cepillo alisador con calor Philips se desprende
Mi moldeador Philips no se enciende
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