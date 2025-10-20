BRE708/00
Uso en seco y húmedo
Para piernas y cuerpo
Depilación eficaz
3 anexos en total
Libérate de la rutina de depilación. Ya no tendrás que esperar que el vello crezca: elimina el vello 3 veces más corto que la cera.
La primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. ProGuide perfecciona el ángulo de depilación de 75 ° para obtener los mejores resultados, y mantiene tu piel firme para mayor comodidad. La luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.
Resultados rápidos y eficientes con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Agarra y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No es necesario presionar. Simplemente deslízate. La luz LED integrada garantiza que no se oculte el cabello. Haz esto en menos de 6 minutos en ambas piernas inferiores.
vs. sin ProGuide.
Con garantía de 2 años.