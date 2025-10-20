ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.

Epilator Series 8000Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE708/00

  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
Nuestra depiladora más eficaz, ideal para una piel más suave. Presentamos la primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave.
Ver todos los beneficios

Sin rutina de depilación durante hasta 4 semanas.

Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.

  • Uso en seco y húmedo

  • Para piernas y cuerpo

  • Depilación eficaz

  • 3 anexos en total

Suavidad hasta por 4 semanas

Suavidad hasta por 4 semanas

Libérate de la rutina de depilación. Ya no tendrás que esperar que el vello crezca: elimina el vello 3 veces más corto que la cera.

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

La primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. ProGuide perfecciona el ángulo de depilación de 75 ° para obtener los mejores resultados, y mantiene tu piel firme para mayor comodidad. La luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Resultados rápidos y eficientes con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Agarra y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No es necesario presionar. Simplemente deslízate. La luz LED integrada garantiza que no se oculte el cabello. Haz esto en menos de 6 minutos en ambas piernas inferiores.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Avisos legales

  1. vs. sin ProGuide.

  2. Con garantía de 2 años.