CP1788
Un cable USB para cargar el dispositivo
Un cable USB para cargar cómodamente su dispositivo con puertos USB. Compatible solo con dispositivos cargados por USB
BRE708/00
BRE718/00
BRE728/00
BG3470/15
QP6532/10
BT3617/15
MG3911/15
MG3931/15
X5012/05
MG5920/15
Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
Negro
Longitud del cable: 92 cm
2 pines
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