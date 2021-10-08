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Cable USB

CP1788

Un cable USB para cargar el dispositivo

Un cable USB para cargar cómodamente su dispositivo con puertos USB. Compatible solo con dispositivos cargados por USB

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Productos compatibles
Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE708/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE728/00

Body Groomer 3000 Series

Body Groomer 3000 Series
Con el sistema de afeitada de triple protección

BG3470/15

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Rostro

QP6532/10

Beard Trimmer Serie 3000

Beard Trimmer Serie 3000
Cuidado de la barba con cuchillas redondeadas

BT3617/15

All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 7 en 1

MG3911/15

All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 10 en 1

MG3931/15

Shaver 5000X series

Shaver 5000X series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X5012/05

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 5000

MG5920/15

Compruebe la compatibilidad a continuación

Un cable USB para cargar el dispositivo

  • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB

  • Negro

  • Longitud del cable: 92 cm

  • 2 pines

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De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

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