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  • Hola, suavidad. Versátil. Cuidado corporal suave.
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Epilator Series 9000Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE728/00

  • Hola, suavidad. Versátil. Cuidado corporal suave.
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Nuestra depiladora más eficiente, tu piel más suave. Presentamos la primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. Más que una depiladora. Tu set de depilación y cuidado corporal todo en uno.
Ver todos los beneficios

Sin rutina de depilación durante hasta 4 semanas.

Hola, suavidad. Versátil. Cuidado corporal suave.

  • Uso en seco y húmedo

  • Para piernas, cuerpo, zona del bikini y pies

  • Más que una depiladora

  • 9 anexos en total

Suavidad hasta por 4 semanas

Suavidad hasta por 4 semanas

Libérate de la rutina de depilación. Ya no tendrás que esperar que el vello crezca: elimina el vello 3 veces más corto que la cera.

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

La primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. ProGuide perfecciona el ángulo de depilación de 75 ° para obtener los mejores resultados, y mantiene tu piel firme para mayor comodidad. La luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Resultados rápidos y eficientes con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Agarra y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No es necesario presionar. Simplemente deslízate. La luz LED integrada garantiza que no se oculte el cabello. Haz esto en menos de 6 minutos en ambas piernas inferiores.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. vs. sin ProGuide.

  2. Con garantía de 2 años.