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Body Groomer 3000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG3470/15

4
| (367) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Cuidado corporal suave y sin esfuerzo
Disfrute de un cuidado corporal sin esfuerzo y una comodidad mejorada de la piel. El sistema de afeitada de triple protección garantiza una afeitada suave y al ras, incluso en zonas sensibles, mientras que el peine de 2 mm proporciona un aspecto definido y recortado.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para obtener resultados cómodos y detallados

Cuidado corporal suave y sin esfuerzo

  • Sistema de afeitada de triple protección

  • Resultados al ras en la piel

  • Peines recortadores bidireccionales

  • 100 % apta para la ducha

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Peine recortador desmontable para recortar el vello en cualquier dirección

Peine recortador desmontable para recortar el vello en cualquier dirección

Con una longitud de recorte de 2 mm, los peines recortadores bidireccionales recortan en cualquier dirección para que pueda disfrutar una experiencia de afeitado fácil y precisa en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

367

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

28/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es muy buena afeitadora

Tengo barba muy dura, que junto a la piel delicada hacía imposible afeitarme sin lastimar mi cara hasta que usé esta afeitadora. Nunca más me lastimé aún afeitandome a diario

Ventajas

No lastima la piel

Contras

La cuchilla dura pocas afeitadas con respecto a su costo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección

Date of Use 2025-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3470/15 Con el sistema de afeitada de triple protección

Date of Use 2025-01-15

07/01/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Practica

Practica, compacta, versátil y duradera, la use en la ducha es un viaje xq no tenía batería la afeitadora y me saco de.apuro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

04/10/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Por fín la sucesora de la BG2024

Vamos!!! por fin conseguí la sucesora de la BG2024 que había comprado hace años y que usé hasta que la batería no dio más. Es excelente, vale aclarar que es body groomer, es decir sirve para todo el cuerpo menos cara y cabeza. Como bien dijeron tiene aprox. 40 min máximos de carga lo que significa que en dos sesiones te podes sacar todo el pelo del cuerpo igual que pasaba con la BG2024. En este caso perdió la base de carga y va enchufada directamente desde la parte de abajo a la corriente. Sigue teniendo el mismo cabezal (tt2000) que tenía la anterior y es espectacular, hipoalergénico, no irrita, corta bien en pocas pasadas y lo deja al ras sin problemas. Compré otras body groomer de philips durante los años esperando un nivel similar y todas fueron decepciones hasta esta que encontré ésta que es básicamente una versión renovada de la antigua BG2024. La ergonomía cambió un poco pero en términos generales es casi igual, además ahora la peineta tiene dientes para los dos lados lo que permite cortar pasando para los dos lados. No lo duden ni un segundo es por mucho el mejor body groomer que van a encontrar, en pocos minutos van a tener un corte perfecto sin problemas y listo para mostrar ya que no irrita, ni deja la piel roja, ni nada. Ojalá sigan fabricando este modelo o variaciones de este y dejen de mentir con las oneblade y similares que no cortan nada y lo único que hacen es lastimar. Un espectáculo la BG3005!!

Ventajas

Potencia, tamaño, excelente cabezal, no irrita, facil de lavar, no quedan residuos en la máquina

Contras

tarda en cargar y la batería dura solo 40 min, la batería no se puede cambiar, es decir el tiempo de vida de la máquina es lo que dure la batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

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