Vamos!!! por fin conseguí la sucesora de la BG2024 que había comprado hace años y que usé hasta que la batería no dio más. Es excelente, vale aclarar que es body groomer, es decir sirve para todo el cuerpo menos cara y cabeza. Como bien dijeron tiene aprox. 40 min máximos de carga lo que significa que en dos sesiones te podes sacar todo el pelo del cuerpo igual que pasaba con la BG2024. En este caso perdió la base de carga y va enchufada directamente desde la parte de abajo a la corriente. Sigue teniendo el mismo cabezal (tt2000) que tenía la anterior y es espectacular, hipoalergénico, no irrita, corta bien en pocas pasadas y lo deja al ras sin problemas. Compré otras body groomer de philips durante los años esperando un nivel similar y todas fueron decepciones hasta esta que encontré ésta que es básicamente una versión renovada de la antigua BG2024. La ergonomía cambió un poco pero en términos generales es casi igual, además ahora la peineta tiene dientes para los dos lados lo que permite cortar pasando para los dos lados. No lo duden ni un segundo es por mucho el mejor body groomer que van a encontrar, en pocos minutos van a tener un corte perfecto sin problemas y listo para mostrar ya que no irrita, ni deja la piel roja, ni nada. Ojalá sigan fabricando este modelo o variaciones de este y dejen de mentir con las oneblade y similares que no cortan nada y lo único que hacen es lastimar. Un espectáculo la BG3005!!