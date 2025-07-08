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Body Groomer 3000 Series Con el sistema de afeitada de triple protección

Asistencia

Body Groomer 3000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG3470/15

Body Groomer 3000 Series Con el sistema de afeitada de triple protección

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Manuales y documentación

BG5475, BG7480, BG7490 US

Manual interactivo en línea

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 81.3 kB
  • 8 July 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

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