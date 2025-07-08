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Body Groomer 3000 Series Con el sistema de afeitada de triple protección
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BG3470/15
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BG5475, BG7480, BG7490 US
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¿Cómo sustituyo los cabezales de mi afeitadora corporal Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
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Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
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