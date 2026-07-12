Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Revestimiento protector SkinGlide
Cabezales flexibles de 360 grados
Sistema de afeitado anticorrosión
Cuchillas PowerCut
Aféitese con mayor comodidad. El revestimiento protector SkinGlide, con 100 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel en un 20 %** para ayudar a reducir la fricción y minimizar la irritación.
El cabezal de afeitado totalmente flexible gira 360° para mantener el contacto con la piel, incluso en las zonas difíciles. Ayuda a capturar el vello y reduce la presión excesiva sobre la piel para lograr una afeitada al ras y más cómoda.
Las cuchillas están fabricadas con acero europeo de grado quirúrgico que resiste la corrosión y ayuda a evitar que las impurezas afecten su rendimiento. El acero hipoalergénico es respetuoso con la piel, lo que contribuye a una afeitada cómoda todos los días.
4.4
de 5
43
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Lolazo
12/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Es recomendable y estoy satisfecho con el producto
Rápidez para afeitar y afeitado casi al ras, como si fuera una hojita de afeitar, pero a diferencia de ésta última no me irrita la piel y puedo afeitarme cada 2 días.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-07-11
Ishaie
30/05/2025
Argentina
Comprador verificado
Afeita muy bien
Afeita muy bien. Compré cuchllas de repuesto y me fue muy difícil colocarlas para probarlas.
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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Pepe Lucho
21/06/2026
Chile
Excelentes cuchillas
Tengo 65 años y he usado Philips toda mi vida, mi padre también usaba esta marca, somos fieles usuarios en nuestra familia, además que tiene un excelente servicio técnico.
Esta reseña se realizó para Shaver 5000X series X5012/05 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-06-21
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Date of Use 2026-06-21
frente a la serie Philips S3000
En comparación con el revestimiento sin esferas