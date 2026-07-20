Cuchillas con puntas redondeadas
Cuchillas autoafilables
LED de carga
Peine preciso de recorte de 0,5 mm
Peine recortador íntimo
Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.
Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.
Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.
4.3
de 5
297
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Sherlock Holmes
20/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Es muy completo.
Es muy practico, eficaz. Es muy suave. Facil de limpiar. No lastima. EXCELENTE !!!!!!
Ventajas
TODO. PHILLIPS ES DEFINICION DE CALIDAD.
Contras
HASTA AHORA NINGUNA...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-06-08
Jotaces
25/04/2026
Argentina
Comprador verificado
Simple pero bien
Hasta ahora funciona perfecto sin problemas solo un poco ruidosa
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-03-10
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-03-10
Rubenitez
16/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Accesorios increíbles
Es un producto muy confiable, batería de larga duración, resultados optimos con muy poc9 esfuerzo
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra