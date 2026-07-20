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  • Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 10 en 1

MG3931/15

4.3
| (297) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia. Con 10 accesorios, cuchillas de acero autoafilables para una precisión duradera y puntas redondeadas para un recorte más suave, el recortador le ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer todas sus necesidades de grooming.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga

  • Peine preciso de recorte de 0,5 mm

  • Peine recortador íntimo

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.

Su barba ideal con facilidad y precisión

Su barba ideal con facilidad y precisión

Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.

Recorte su cabello a su manera

Recorte su cabello a su manera

Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

20/07/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es muy completo.

Es muy practico, eficaz. Es muy suave. Facil de limpiar. No lastima. EXCELENTE !!!!!!

Ventajas

TODO. PHILLIPS ES DEFINICION DE CALIDAD.

Contras

HASTA AHORA NINGUNA...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1

Date of Use 2026-06-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1

Date of Use 2026-06-08

25/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Simple pero bien

Hasta ahora funciona perfecto sin problemas solo un poco ruidosa

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1

Date of Use 2026-03-10

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1

Date of Use 2026-03-10

16/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Accesorios increíbles

Es un producto muy confiable, batería de larga duración, resultados optimos con muy poc9 esfuerzo

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1

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