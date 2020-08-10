Descontinuado
BT100A/00
Llevá tus canciones con vos
El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
2 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
3.5
de 5
19
Reseñas
10/08/2020
Argentina
Excelente parlantito
Es excelente mi parlantito, lo tengo hace años. Una vez me lo olvidé afuera xq nos corrió una tormenta , se mojó integro, casi muero. Al otro día lo puse al sol, y luego al prenderlo andaba perfecto . Lo amo, se bancó todo.
Ventajas
Cómodo, estético, fácil de usar. Muy buen volumen.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100M Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100M Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-08-10
mk76
15/09/2015
Argentina
Comprador verificado
ES EXCELENTE
ES DE MUY FÁCIL UTILIZACIÓN, PRACTICO Y SEGURO. MUY BUEN SONIDO, FUERTE Y CLARO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Parlante portátil inalámbrico
Querubin
30/12/2021
Chile
Excelente
Excelente producto, calidad buenísima, sonido fantástico, quedé muy contenta con la compra.
Ventajas
Bonito diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker
Fecha de uso 2021-11-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100V wireless portable speaker
Fecha de uso 2021-11-30