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Descontinuado

Parlante portátil inalámbrico

BT150B/00

2

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

Donde y cuando quieras. Este parlante Bluetooth resistente al agua cuenta con graves potentes en un diseño pequeño y te ofrece un sonido sorprendente. Obtendrás ocho horas de tiempo de reproducción y una entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, hacé que sea tu tipo de fiesta.

Ver todos los beneficios

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

  • Bluetooth

  • Negro

Resistente al agua hasta 1 m durante 30 minutos. Clasificación IPX7

En la piscina, junto al lago, en la ducha. Este parlante resistente al agua con clasificación IPX7 flota y puede resistir estar sumergido hasta 1 m durante 30 minutos.

8 horas de tiempo de reproducción. Carga USB. Cable micro USB incluido

La batería te brinda 8 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 3 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido.

Botones en el parlante para reproducir tu música, ajustar el volumen o saltar pistas

Controlá la música desde los botones en la parte lateral del parlante. Pulsá para reproducir y pulsá dos veces el botón de subir/bajar volumen para saltar las pistas. La rejilla del parlante tiene luces LED que se iluminan en un flujo constante de color azul o parpadean en colores aleatorios.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-06

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