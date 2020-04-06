Descontinuado
Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.
Donde y cuando quieras. Este parlante Bluetooth resistente al agua cuenta con graves potentes en un diseño pequeño y te ofrece un sonido sorprendente. Obtendrás ocho horas de tiempo de reproducción y una entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, hacé que sea tu tipo de fiesta.
Bluetooth
Blanco
En la piscina, junto al lago, en la ducha. Este parlante resistente al agua con clasificación IPX7 flota y puede resistir estar sumergido hasta 1 m durante 30 minutos.
La batería te brinda 8 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 3 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido.
Controlá la música desde los botones en la parte lateral del parlante. Pulsá para reproducir y pulsá dos veces el botón de subir/bajar volumen para saltar las pistas. La rejilla del parlante tiene luces LED que se iluminan en un flujo constante de color azul o parpadean en colores aleatorios.
2.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-06