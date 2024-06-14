Descontinuado
Posiciones de precisión de 1 mm
Cuchillas de acero inoxidable
45 min de uso sin cable/10 h de carga
Sistema Lift & Trim
La cortabarba Philips, ideal para barbas cortas, cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: el peine recortador levanta y dirige el vello al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.
Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.
Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.
4.3
de 5
115
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Raulo1970
14/06/2024
Argentina
Comprador verificado
Simple y efectiva
Muy sencilla de operar y muy efectiva para el mantenimiento de la barba, tal vez incluiría un accesorio para afeitar al ras
Ventajas
Simple fácil de usar y efectiva
Contras
Falta accesorios para corte al ras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
fabriciofj4
25/10/2023
Argentina
Comprador verificado
Recomendable100%!!!!!!! muy buen producto
Producto súper recomendable 100% nada malo para decir
Ventajas
Maniobrabilidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
notengoapodo
17/02/2022
Argentina
Comprador verificado
es un producto sencillo y cómodo
Recomendaria a quien me consulte solo que sugeriria comprar el que tiene los accesorios de nariz pero como me lo regalaron esto igualemnte contento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips