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Beardtrimmer series 3000 Cortabarba
Descontinuado
Asistencia
BT3206/14
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
Beardtrimmer Series 3000Peine para barba
Beardtrimmer& Multigroomer Cortador
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