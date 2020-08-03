Descontinuado
Bluetooth®
Batería recargable
2 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
4.2
de 5
22
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Andreaa
03/08/2020
Argentina
Mejoraría un poquito el sonido , le falta bajos.
Me gusta su tamaño, el diseño, ideal para ambientes pequeños.
Ventajas
El tamaño
Contras
La falta de bajos en el sonido
Esta reseña se realizó para BT50G Altavoz portátil inalámbrico
Esta reseña se realizó para BT50G Altavoz portátil inalámbrico
LiQU1d
06/03/2017
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
El producto funciona perfecto para las espectativas que tenía. Muy buena calidad en general
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50W Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50W Parlante portátil inalámbrico
alfred1972
24/10/2016
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto
Es de facil uso. Se conecta muy bien por bluetooth. Y el sonido es destacable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50B Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50B Parlante portátil inalámbrico