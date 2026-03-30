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Jarra térmica

CP9209

Jarra térmica
En esta jarra térmica puede guardar el café que preparó con la cafetera. Permite garantizar la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Es compatible con Philips Café Gaia.
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Jarra térmica

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  • Negro

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