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Café
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Jarra térmica
Descontinuado
Asistencia
CP9209
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En esta jarra térmica puede guardar el café que preparó con la cafetera. Permite garantizar la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Es compatible con Philips Café Gaia.
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