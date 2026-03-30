ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Tapa de espumador de leche
  • Tapa de espumador de leche

Descontinuado

Tapa de espumador de leche

CP9933/01

Tapa de espumador de leche
Esta tapa cubre el espumador de leche y sujeta el eje del batidor. La tapa se puede lavar en el lavavajillas para facilitar su limpieza. Compatible con SENSEO® Milk Twister.
Ver todos los beneficios

Consulte las especificaciones para ver los productos compatibles

Tapa de espumador de leche

  • SENSEO® Milk Twister

  • Transparente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.