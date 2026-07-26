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Tapa de espumador de leche
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CP9933/01
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Esta tapa cubre el espumador de leche y sujeta el eje del batidor. La tapa se puede lavar en el lavavajillas para facilitar su limpieza. Compatible con SENSEO® Milk Twister.
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