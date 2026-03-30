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Tapa+batidor

CP9934/01

Tapa+batidor
Esta tapa cubre el espumador de leche y el batidor ofrece la mejor consistencia y finura de la espuma de leche. Tanto la tapa como el batidor se pueden lavar en el lavavajillas para facilitar su limpieza. Compatible con SENSEO® Milk Twister.
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Tapa+batidor

  • SENSEO® Milk Twister

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