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Manuales y documentación

Esta tapa cubre el espumador de leche y el batidor ofrece la mejor consistencia y finura de la espuma de leche. Tanto la tapa como el batidor se pueden lavar en el lavavajillas para facilitar su limpieza. Compatible con SENSEO® Milk Twister.

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  • 26 July 2026

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