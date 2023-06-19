DDL502Q00BB/00
Diseño elegante y compacto
Con un diseño elegante y compacto, Philips DDL502-13HBS permite una configuración rápida y sencilla sin necesidad de cerradura embutida. Perfecto para el hogar, estudios, oficinas o tiendas. Olvídese de las llaves y disfrute de un fácil acceso a su espacio con este producto.
Montaje sencillo
Huella digital del semiconductor
Control inteligente de la aplicación
Bloqueo automático
Desbloqueá la puerta con un solo toque de tu dedo utilizando el sensor de huella digital del DDL502-13HBS. Con una velocidad de reconocimiento de no más de 0,5 segundos*, disfrutá de una experiencia rápida y cómoda para abrir la puerta.
Al conectar el cerrojo DDL502-13HBS a la aplicación Philips EasyKey Plus, podés acceder a información como el nivel de la batería y el historial de actividad, e incluso desbloquear la puerta con un solo toque en tu teléfono a una distancia de hasta diez metros*.
Nuestro cerrojo incorpora tecnología de sensor de pasillo para bloquear automáticamente la puerta tan pronto como se cierra en modo automático. El pestillo se cierra al instante, lo que te brinda tranquilidad cuando te vas.
Opiniones
Fuente de datos 0.5S: informe de prueba interna.
Aplicación: se refiere a la aplicación “Philips EasyKey Plus”. (Nota: La información de la cerradura solo se puede cargar en la aplicación cuando esta está conectada a la aplicación).
10 metros: la distancia se basa en pruebas internas de laboratorio y puede variar ligeramente según el entorno de uso y la señal de la red. Para obtener resultados más precisos, tenga en cuenta el uso real.
Navegación con voz humana real: de forma predeterminada en inglés, pero se puede cambiar fácilmente a otros idiomas a través de la configuración de la cerradura.
10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
El efecto del teclado digital que se muestra en las fotos de este producto puede ser inconsistente con el efecto real de visualización. Básese en el estado de visualización del teclado digital en situaciones de uso reales.