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  • Potente vapor para eliminar cualquier arruga
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Serie 3000Plancha de vapor

DST3011/20

4
| (4) Reseñas
Potente vapor para eliminar cualquier arruga
Nuestra plancha de vapor serie 3000 facilita el planchado con el potente golpe de vapor que elimina arrugas difíciles. La suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave, mientras que el depósito de agua de 300 ml es lo suficientemente grande como para planchar pequeñas cargas sin necesidad de rellenarlo.
Ver todos los beneficios

Golpe de vapor de hasta 140 g

Potente vapor para eliminar cualquier arruga

  • 2100 W de potencia

  • 30 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 140 g

  • Cerámica

Golpe de vapor de hasta 140 gramos para brindar más potencia

Golpe de vapor de hasta 140 gramos para brindar más potencia

El potente golpe de vapor le proporciona esa potencia adicional para penetrar más profundamente en la tela y solucionar las arrugas más difíciles sin complicaciones.

Vapor continuo de hasta 30 g/min para brindar un rendimiento constante

Vapor continuo de hasta 30 g/min para brindar un rendimiento constante

Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.

2100 W para un calentamiento rápido

2100 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y rendimiento potente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Reseñas

3
1

20/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

La plancha tiene muchas funciones, muy completa

Porque funciona re bien, no tuve ningún problema. Eso si en vez de agua le coloco agua destilada para que no se forme sarro.

Esta reseña se realizó para Serie 3000 DST3011/20 Plancha de vapor

Esta reseña se realizó para Serie 3000 DST3011/20 Plancha de vapor

11/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Una plancha ideal

Es muy fácil de usar y deja la ropa impecable . La recomiendo

Ventajas

El sistema de vapor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 DST3011/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 DST3011/20 Plancha de vapor

25/03/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

Hasta el momento es un producto excelente ya que se desempeña muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 DST3011/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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