DST3011/20
2100 W de potencia
30 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 140 g
Cerámica
El potente golpe de vapor le proporciona esa potencia adicional para penetrar más profundamente en la tela y solucionar las arrugas más difíciles sin complicaciones.
Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.
Ofrece un calentamiento rápido y rendimiento potente.
4.0
de 5
4
Reseñas
Zeus20
20/04/2026
Argentina
Comprador verificado
La plancha tiene muchas funciones, muy completa
Porque funciona re bien, no tuve ningún problema. Eso si en vez de agua le coloco agua destilada para que no se forme sarro.
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Mp37
11/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Una plancha ideal
Es muy fácil de usar y deja la ropa impecable . La recomiendo
Ventajas
El sistema de vapor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Negochiqui
25/03/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Hasta el momento es un producto excelente ya que se desempeña muy bien.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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