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  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
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  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

Serie 5000Plancha de vapor

DST5010/10

4.9
| (16) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
Para obtener unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que no te falle nunca. Con la suela SteamGlide Plus antiarañazos, la salida de vapor continuo y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad te ofrece un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

La suela SteamGlide Plus dura 4 veces más*

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

  • Potencia de 2400 W

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 160 g

  • SteamGlide Plus

2400 W para un calentamiento rápido

2400 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

La suela resistente a los rayones ofrece un buen deslizamiento

La suela resistente a los rayones ofrece un buen deslizamiento

Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tela. También es antiadherente, resistente a los rayones y fácil de limpiar.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Nuestro sistema antigoteo le permite planchar con confianza telas delicadas a temperaturas bajas. No hay necesidad de preocuparse por las gotas de agua que causan manchas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

16

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

31/10/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buen producto

Fácil de usar. Con vapor obtuve muy buenos resultados. No hay que hacer ningún esfuerzo para obtener buenos resultados.

Ventajas

Superficie antiadherente .

Contras

Tamaño. Un poquito grande para mi gusto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

26/09/2023

Argentina

Argentina

Muy buen producto!

Excelente plancha! Calienta super rápido. La calidad de planchado es excelente, sale todo impecable. Es practica y fácil de usar. La recomiendo.

Ventajas

Facil de usar. Buena potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

25/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy recomendada!

[Employee of philipsglobal] Es muy cómoda y calienta super rápido! Además, se desliza re bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor

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Avisos legales

  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips