Potencia de 2400 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 160 g
SteamGlide Plus
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tela. También es antiadherente, resistente a los rayones y fácil de limpiar.
Nuestro sistema antigoteo le permite planchar con confianza telas delicadas a temperaturas bajas. No hay necesidad de preocuparse por las gotas de agua que causan manchas.
4.9
de 5
16
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Dorymarce
31/10/2023
Argentina
Comprador verificado
Buen producto
Fácil de usar. Con vapor obtuve muy buenos resultados. No hay que hacer ningún esfuerzo para obtener buenos resultados.
Ventajas
Superficie antiadherente .
Contras
Tamaño. Un poquito grande para mi gusto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Heg13
26/09/2023
Argentina
Muy buen producto!
Excelente plancha! Calienta super rápido. La calidad de planchado es excelente, sale todo impecable. Es practica y fácil de usar. La recomiendo.
Ventajas
Facil de usar. Buena potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Maribar
25/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Muy recomendada!
[Employee of philipsglobal] Es muy cómoda y calienta super rápido! Además, se desliza re bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5010/10 Plancha de vapor
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips