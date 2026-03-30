Excelentes resultados y seguridad en todos los tejidos aptos

Experimenta un rendimiento y seguridad excepcionales con la plancha de la serie 6000 de Philips, diseñada para todo tipo de tejidos aptos para planchar. Ofrece 45 g/min de vapor continuo y un potente golpe de vapor de 190 g, permitiendo un planchado sin esfuerzo y sin riesgo de quemaduras.