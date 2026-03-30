DST7020/20
50 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 250 g
Base SteamGlide Plus
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Nuestro sistema antigoteo evita las fugas para evitar manchas causadas por gotas de agua y permite planchar con confianza a cualquier temperatura.
Nuestra base SteamGlide Plus brinda un excelente deslizamiento en todas las prendas. Tiene una gran resistencia a los rayones y al desgaste, es antiadherente y fácil de limpiar.
Opiniones