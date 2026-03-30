ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado
  • Rendimiento de vapor garantizado

Serie 7000Plancha de vapor HV Louros/Cotton Blue

DST7020/20

Rendimiento de vapor garantizado
Rendimiento duradero con liberación rápida del sarro y suela SteamGlide Plus con resistencia mejorada a los arañazos.
Ver todos los beneficios

Gracias a nuestro golpe de vapor mejorado

Rendimiento de vapor garantizado

  • 50 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 250 g

  • Base SteamGlide Plus

Salida de vapor de hasta 250 g para eliminar con facilidad las arrugas rebeldes

Salida de vapor de hasta 250 g para eliminar con facilidad las arrugas rebeldes

Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

El sistema antigoteo evita las manchas sobre las prendas durante el planchado

El sistema antigoteo evita las manchas sobre las prendas durante el planchado

Nuestro sistema antigoteo evita las fugas para evitar manchas causadas por gotas de agua y permite planchar con confianza a cualquier temperatura.

Base SteamGlide Plus

Base SteamGlide Plus

Nuestra base SteamGlide Plus brinda un excelente deslizamiento en todas las prendas. Tiene una gran resistencia a los rayones y al desgaste, es antiadherente y fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.