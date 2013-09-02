Descontinuado
900 W
La miniaspiradora tiene un potente motor de 900 W que garantiza un gran poder de succión y resultados increíbles.
El sistema de dos niveles de filtro de la miniaspiradora Philips garantiza una total retención de la suciedad. El primer filtro bloquea la mayor parte del polvo, mientras que el segundo filtro con pliegues atrapa las partículas más pequeñas.
Premios
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Marjan
02/09/2013
Argentina
Esta bueno.
Esta bueno, pero creo que la bateria se agota rapidamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FC6049/01 Aspiradora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FC6049/01 Aspiradora de mano