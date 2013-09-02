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Descontinuado

Aspiradora de mano

FC6049/01

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

1 premio

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Incluye kit para limpieza diaria de pisos

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  • 900 W

Kit para pisos con práctico mango

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Motor de 900 W

La miniaspiradora tiene un potente motor de 900 W que garantiza un gran poder de succión y resultados increíbles.

Sistema de dos niveles de filtro: evita obstrucciones prematuras

Sistema de dos niveles de filtro: evita obstrucciones prematuras

El sistema de dos niveles de filtro de la miniaspiradora Philips garantiza una total retención de la suciedad. El primer filtro bloquea la mayor parte del polvo, mientras que el segundo filtro con pliegues atrapa las partículas más pequeñas.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

02/09/2013

Argentina

Argentina

Esta bueno.

Esta bueno, pero creo que la bateria se agota rapidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FC6049/01 Aspiradora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FC6049/01 Aspiradora de mano

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