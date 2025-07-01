Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Aspiradora de mano
Descontinuado
Asistencia
FC6049/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Todas (4)
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
Limpieza del depósito del polvo del aspirador sin bolsa
¿Cómo limpio el filtro del aspirador Philips?
Mi aspirador Philips produce un sonido extraño
Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips