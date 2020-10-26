Descontinuado
FC6162/02
2 en 1
12 V
Aspiradoras sin bolsa
2 accesorios
La tecnología PowerCyclone ofrece resultados de limpieza exhaustivos en un solo paso a través de procedimientos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.
La boquilla TriActive Turbo ofrece un rendimiento potente en pisos y alfombras difíciles. El cepillo motorizado y el flujo de aire optimizado permiten recoger toda la suciedad y las pelusas de una sola vez.
PowerPro Duo está diseñado para llegar a todas partes, de modo que pueda limpiar fácilmente debajo del sofá, la cama o la mesa sin esfuerzo.
2.3
de 5
43
Reseñas
SebastiánV
26/10/2020
Argentina
NO tiene fallas
Si alguno llegó hasta aca porque tiene el problema de que se le apaga la aspiradora, tengo su solución. LEA EL MANUAL! Hace cuanto que no limpia el filtro? Lo limpio alguna vez? Hágase un favor y limpielo una vez por mes. Que la llevo al service y anduvo unos meses mas y luego le pasó lo mismo? Adivine que hizo el service? Exacto, limpió el filtro. No me cree? Quite el compartimento de polvo (que incluye el filtro) y enciéndala... Solo tenga cuidado de no tener a su mascota cerca que succiona todo el ambiente. Su autonomia me alcanza para mis 70m2. Luego la dejo cargando hasta el otro dia.
Ventajas
Inalambrico. Comodidad. Rapidez. Minimo mantenimiento. Precio calidad excelente.
Contras
Sus usuarios que no leen manuales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
Luna18
25/07/2020
Argentina
Fantástico
Muy útil y cómoda! Súper recomendable... ahora no me funciona pero en breve la mandaré arreglar ... la amo!
Ventajas
Lo practico
Contras
Poca batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
MS05
23/01/2020
Argentina
Excelente producto, cómodo, potente, muy funcional
Muy práctica para mantener prolija y limpia la casa, más aún con niños y mascotas, potente, funcional y práctica, súper recomendable
Ventajas
Potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FC6162/52
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FC6162/52
Probado por un instituto de pruebas independiente en alfombras y suelos, en comparación con el producto más vendido de la gama de aspiradores verticales 2 en 1 de 12 V y sin cable, según una fuente independiente (junio de 2013).