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  • Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos
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Descontinuado

PowerPro DuoAspirador vertical 2 en 1 sin cable

FC6162/02

2.3
| (43) Reseñas
Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos
El nuevo Philips PowerPro Duo proporciona unos resultados de limpieza exhaustivos en suelos duros y alfombras. La tecnología PowerCyclone cuenta con una alta potencia de aspiración para ofrecer un rendimiento excelente. El cepillo turbo TriActive captura más polvo y pelusas en una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Con PowerCyclone y boquilla TriActive Turbo

Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos

  • 2 en 1

  • 12 V

  • Aspiradoras sin bolsa

  • 2 accesorios

Tecnología PowerCyclone para un máximo rendimiento

Tecnología PowerCyclone para un máximo rendimiento

La tecnología PowerCyclone ofrece resultados de limpieza exhaustivos en un solo paso a través de procedimientos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Boquilla TriActive Turbo para un rendimiento potente en alfombras

Boquilla TriActive Turbo para un rendimiento potente en alfombras

La boquilla TriActive Turbo ofrece un rendimiento potente en pisos y alfombras difíciles. El cepillo motorizado y el flujo de aire optimizado permiten recoger toda la suciedad y las pelusas de una sola vez.

Máxima flexibilidad para limpiar áreas difíciles

Máxima flexibilidad para limpiar áreas difíciles

PowerPro Duo está diseñado para llegar a todas partes, de modo que pueda limpiar fácilmente debajo del sofá, la cama o la mesa sin esfuerzo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

43

Reseñas

26/10/2020

Argentina

Argentina

NO tiene fallas

Si alguno llegó hasta aca porque tiene el problema de que se le apaga la aspiradora, tengo su solución. LEA EL MANUAL! Hace cuanto que no limpia el filtro? Lo limpio alguna vez? Hágase un favor y limpielo una vez por mes. Que la llevo al service y anduvo unos meses mas y luego le pasó lo mismo? Adivine que hizo el service? Exacto, limpió el filtro. No me cree? Quite el compartimento de polvo (que incluye el filtro) y enciéndala... Solo tenga cuidado de no tener a su mascota cerca que succiona todo el ambiente. Su autonomia me alcanza para mis 70m2. Luego la dejo cargando hasta el otro dia.

Ventajas

Inalambrico. Comodidad. Rapidez. Minimo mantenimiento. Precio calidad excelente.

Contras

Sus usuarios que no leen manuales.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable

25/07/2020

Argentina

Argentina

Fantástico

Muy útil y cómoda! Súper recomendable... ahora no me funciona pero en breve la mandaré arreglar ... la amo!

Ventajas

Lo practico

Contras

Poca batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Duo FC6162/02 Aspirador vertical 2 en 1 sin cable

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23/01/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto, cómodo, potente, muy funcional

Muy práctica para mantener prolija y limpia la casa, más aún con niños y mascotas, potente, funcional y práctica, súper recomendable

Ventajas

Potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FC6162/52

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto de pruebas independiente en alfombras y suelos, en comparación con el producto más vendido de la gama de aspiradores verticales 2 en 1 de 12 V y sin cable, según una fuente independiente (junio de 2013).