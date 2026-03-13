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PowerPro Duo Aspirador vertical 2 en 1 sin cable
Descontinuado
Asistencia
FC6162/02
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
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¿Cuánto tiempo debo cargar el Philips PowerPro Duo?
¿Cuándo debo cambiar la batería de mi aspiradora sin cable Philips?
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
Cómo se limpia el cepillo del aspirador Philips
Mi Cordless Vacuum PowerPro Duo tiene potencia baja
Mi aspirador Philips tiene poca potencia de succión
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