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PowerPro Duo Aspirador vertical 2 en 1 sin cable

Descontinuado

Asistencia

PowerPro DuoAspirador vertical 2 en 1 sin cable

FC6162/02

PowerPro Duo Aspirador vertical 2 en 1 sin cable

Descontinuado

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Manuales y documentación

Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)

  • PDF archivo, 100.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)

  • ZIP archivo, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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