Descontinuado
FC8021/03
4 bolsas para polvo
Una medida para todas las aspiradoras
50 % más de vida útil
15 % más de capacidad
La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.
La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento dura un 50 % más que las bolsas de papel tradicionales. El material sintético especial de la bolsa y su capacidad aumentada en un 15 % garantizan un flujo de aire óptimo para mantener la potencia de succión de la aspiradora por más tiempo.
El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.
Opiniones