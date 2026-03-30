50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales

La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento dura un 50 % más que las bolsas de papel tradicionales. El material sintético especial de la bolsa y su capacidad aumentada en un 15 % garantizan un flujo de aire óptimo para mantener la potencia de succión de la aspiradora por más tiempo.