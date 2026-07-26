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Bolsa pequeña Rendimiento clásico de larga duración (paquete de 4)

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La bolsa s-bag® es la bolsa universal para todas las aspiradoras con bolsa de Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Cuando compre bolsas de repuesto, busque el logotipo s-bag®. Usar bolsas no originales puede dañar su aspiradora.

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  • 26 July 2026

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