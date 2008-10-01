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  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
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  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo

Descontinuado

s-bagBolsas para aspiradoras

FC8022/03

Probablemente la bolsa más vendida del mundo
s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre bolsas de reemplazo, solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar su aparato.
Ver todos los beneficios

Mayor rendimiento, filtrado superior

Probablemente la bolsa más vendida del mundo

  • 4 bolsas para polvo

Un estándar universal para una fácil elección

Un estándar universal para una fácil elección

La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.

Antialérgico, ideal para quienes padecen de asma y alergias

Antialérgico, ideal para quienes padecen de asma y alergias

La s-bag® Antialérgica tiene alta filtración para capturar polvo, partículas de polen, ácaros, alérgenos de ácaros y alérgenos de gatos de un tamaño de hasta 1 micrón. Este nivel de filtración reduce significativamente la exposición de su familia a alérgenos y es beneficioso para quienes padecen de asma y alergias.

Sello de calidad ECARF para resultados de confianza

Sello de calidad ECARF para resultados de confianza

La s-bag® Antialérgica de Philips ganó el sello de calidad ECARF. Este sello demuestra los altos niveles de filtrado que esta bolsa para aspiradora proporciona. El sello de calidad ECARF se creó para ayudar a los pacientes con alergias a seleccionar productos y servicios apropiados.

Especificaciones técnicas

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