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Accesorio de aspiradora y mopa
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s-bag Bolsas para aspiradoras
Descontinuado
Asistencia
FC8022/03
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s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre bolsas de reemplazo, solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar su aparato.
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