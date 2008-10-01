Descontinuado
FC8023/03
3 bolsas para polvo
Un estándar que se ajusta a todo
Absorbe los olores
La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.
A diferencia de las bolsas comunes para aspiradoras, la s-bag® Antiolores utiliza un recubrimiento de un material sintético altamente resistente con una cera que absorbe olores para capturar esos olores desagradables y evitar que se escapen de la aspiradora. Esta bolsa para aspiradora es perfecta para gente con mascotas.
El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.
Opiniones