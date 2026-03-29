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s-bag Bolsas para aspiradoras

Descontinuado

Asistencia

s-bagBolsas para aspiradoras

FC8023/03

s-bag Bolsas para aspiradoras

Descontinuado

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Manuales y documentación

s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre bolsas de reemplazo, solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar su aparato.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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