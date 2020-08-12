Descontinuado
Pequeña por fuera, potente por dentro
Nueva aspiradora compacta de Philips para una limpieza superior. Fácil de guardar, llevar y maniobrar gracias a su ligero peso y pequeño tamaño. Experimente la libertad de movimiento, junto con excelentes resultados de limpieza.
HomeCare
Esta aspiradora tiene un motor eficaz de 1000 W que genera una alta potencia de aspiración para obtener resultados de limpieza adecuados.
Gracias a su tamaño pequeño, el aparato puede guardarse fácilmente y ahorrar espacio valioso.
Puede transportar y girar fácilmente la aspiradora durante la limpieza gracias a que es liviana y de tamaño pequeño.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
bela lala
12/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Mi Aspiradora
[Employee of philipsglobal] He adquirido y comprado la aspiradora FC8280, no es la misma que ustedes presentan en la pagina WEB, pero es algo similar ; la compre , en primer termino confiando en la empresa Philips, y en segundo termino , el mas importante para mi , era que necesitaba este electrodoméstico , por vivir en un espacio muy chico, y la aspiradora es pequeña bien compacta y la característica fascinante es que no requiere de bolsas de residuos, eso fue lo mas fascinante , al ser compacta, se guarda en pequeños rincones, es muy practica, por contar con el guardado automático de cable, por la simplicidad para el armado y ponerla en funcionamiento; Algo fascinante son las 4 boquillas para las diferentes superficies de aspiracion , la que mas utilizao es la de tubito para lla biblioteca, escritorio y sillones; y respecto de su limpieza se lo puede realizar del modo mas simple, y una vez secos, ya estan preparados para el guardado y la nueva limpieza
Ventajas
por ser compacta y por contar con un box de residuos labable, sin necesidad de bolsitas
Contras
hasta ahora no he encontrada nada contradictorio para la funcionalidad que le doy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniStar FC8088/81 Aspiradora con bolsa
Fecha de uso 2018-08-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniStar FC8088/81 Aspiradora con bolsa
Fecha de uso 2018-08-12