Descontinuado
Asistencia
FC8088/81
Descontinuado
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Cuándo debo sustituir el filtro del aspirador Philips?
¿Cómo puedo saber si la bolsa de polvo de mi aspirador Philips está llena?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
¿Cómo limpio el filtro del aspirador Philips?
Mi aspirador Philips no se enciende
Mi aspirador Philips produce un sonido extraño
El compartimento de la bolsa del aspirador está sucio
Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips
La potencia de succión del aspirador con bolsa Philips ha disminuido
Mi aspirador Philips tiene poca potencia de succión
Mi aspirador Philips indica que la bolsa está llena