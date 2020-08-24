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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM16FD170B/00

        Fácil de usar y conectar

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y conectar

        • 16 GB

        • Edición Motion 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Especificaciones técnicas

        Contacto con Philips

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