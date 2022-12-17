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EasySpeedPlancha de vapor

GC1022/40

4.3

| (83) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

1 premio

Rápida de principio a fin

Esta plancha EasySpeed acelera el planchado gracias a su punta de precisión triple, la distribución uniforme del calor por la suela y el vapor continuo.

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3 modos de acelerar el planchado

Rápida de principio a fin

  • Vapor 20 g/min; golpe de vapor 90 g

  • Base antiadherente

  • Antisarro

  • 2000 W

Potencia de hasta 2000 W para una salida de vapor de flujo alto y constante

Potencia de hasta 2000 W para una salida de vapor de flujo alto y constante

Potencia de hasta 2000 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.

Golpe de vapor de hasta 90 g para eliminar las arrugas más difíciles

Golpe de vapor de hasta 90 g para eliminar las arrugas más difíciles

El golpe de vapor de 90 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Vapor continuo de hasta 25 g/min para una eliminación de arrugas óptima

Vapor continuo de hasta 25 g/min para una eliminación de arrugas óptima

Vapor continuo de hasta 25 g/min para una eliminación de arrugas óptima.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.3

de 5

83

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

17/12/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Liviana y efectiva

Comoré ésta plancha para reemplazar otra Philips. Es tan funcional como la anterior. Livuana. Sencilla de operar. Lo wue no cambuaxes el consumo. Ojalá alguien invente una plancha de bajo consumo. La compro inmediatamente.

Ventajas

Peso. Tamaño. Facilidad para operarla.

Contras

Consumo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2021-11-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2021-11-17

20/11/2021

Argentina

Argentina

Buen Producto y muy Eficiente

Siempre compre Productos Philips, por que creo son mas accesibles y de buena calidad, no me puedo quejar, todo los que compre de Philips me resultaron de muy buena calidad, Tengo otra Plancha la compre haced mas de dos años anda bien pero debo cambiar el cable y eso no. consigo

Ventajas

si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2019-11-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2019-11-19

26/08/2020

Argentina

Argentina

Superó mis expectativas

La verdad, quedé más que conforme con el producto. Superó mis expectativas, ya que plancha muy bien, quita las arrugas (incluso las más rebeldes) y tiene un hermoso diseño. Además, es muy liviana y cómoda para usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2020-07-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor

Date of Use 2020-07-26

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