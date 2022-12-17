Rápida de principio a fin
Esta plancha EasySpeed acelera el planchado gracias a su punta de precisión triple, la distribución uniforme del calor por la suela y el vapor continuo.
Vapor 20 g/min; golpe de vapor 90 g
Base antiadherente
Antisarro
2000 W
Potencia de hasta 2000 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.
El golpe de vapor de 90 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Vapor continuo de hasta 25 g/min para una eliminación de arrugas óptima.
Premios
4.3
de 5
83
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Liliana P.
17/12/2022
Argentina
Comprador verificado
Liviana y efectiva
Comoré ésta plancha para reemplazar otra Philips. Es tan funcional como la anterior. Livuana. Sencilla de operar. Lo wue no cambuaxes el consumo. Ojalá alguien invente una plancha de bajo consumo. La compro inmediatamente.
Ventajas
Peso. Tamaño. Facilidad para operarla.
Contras
Consumo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2021-11-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2021-11-17
Vramon
20/11/2021
Argentina
Buen Producto y muy Eficiente
Siempre compre Productos Philips, por que creo son mas accesibles y de buena calidad, no me puedo quejar, todo los que compre de Philips me resultaron de muy buena calidad, Tengo otra Plancha la compre haced mas de dos años anda bien pero debo cambiar el cable y eso no. consigo
Ventajas
si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2019-11-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2019-11-19
Edi14
26/08/2020
Argentina
Superó mis expectativas
La verdad, quedé más que conforme con el producto. Superó mis expectativas, ya que plancha muy bien, quita las arrugas (incluso las más rebeldes) y tiene un hermoso diseño. Además, es muy liviana y cómoda para usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2020-07-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1022/40 Plancha de vapor
Date of Use 2020-07-26