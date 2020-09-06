Descontinuado
Rápida, de principio a fin
Esta plancha EasySpeed le permite planchar con mayor rapidez gracias a la punta de precisión triple, la distribución de calor uniforme en la base y el vapor continuo.
Vapor de 25 g/min; golpe de vapor 100 g
Suela cerámica
Antisarro
2.000 watts
La potencia de hasta 2000 W permite una salida de vapor fuerte y constante.
Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar las arrugas más difíciles
Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar bien las arrugas.
Premios
4.2
de 5
36
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Nanu**
06/09/2020
Argentina
Muy buena, me encanta , excelente calidad
Me Gusta su cuidado en la ropa, y que plancha fasil, su calidad , su vida util, la tengo hace varios años
Ventajas
Calidad, cuidado, precio, eficiencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-09-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-09-06
10/08/2020
Argentina
El producto me facilita el trabajo de planchado
Eleji todas las estrellas porque es muy buena para mi jamas se me rompio me facilita el planchado de todas las prendas y se la recomende a todas mis hermanas la tengo hace un año y nunca se me rompio ni daño tiene caidas y sigue funcionando perfectamente
Ventajas
Es muy buena facil y practica
Contras
Es dificil de conseguir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2019-08-10
MonitaMono01
19/07/2020
Argentina
Delicada
Hola, no tengo nada malo para opinar, es lo que necesito para mi ropa, la recomiendo totalmente.
Ventajas
Impecable
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-07-19