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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Descontinuado

EasySpeedPlancha a vapor

GC1028/20

4.2

| (36) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

1 premio

Rápida, de principio a fin

Esta plancha EasySpeed le permite planchar con mayor rapidez gracias a la punta de precisión triple, la distribución de calor uniforme en la base y el vapor continuo.

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3 maneras de acelerar su planchado

Rápida, de principio a fin

  • Vapor de 25 g/min; golpe de vapor 100 g

  • Suela cerámica

  • Antisarro

  • 2.000 watts

Potencia de hasta 2000 W para una salida de vapor fuerte y constante

Potencia de hasta 2000 W para una salida de vapor fuerte y constante

La potencia de hasta 2000 W permite una salida de vapor fuerte y constante.

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar las arrugas más difíciles

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar bien las arrugas

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar bien las arrugas

Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar bien las arrugas.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.2

de 5

36

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

06/09/2020

Argentina

Argentina

Muy buena, me encanta , excelente calidad

Me Gusta su cuidado en la ropa, y que plancha fasil, su calidad , su vida util, la tengo hace varios años

Ventajas

Calidad, cuidado, precio, eficiencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-09-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-09-06

10/08/2020

Argentina

Argentina

El producto me facilita el trabajo de planchado

Eleji todas las estrellas porque es muy buena para mi jamas se me rompio me facilita el planchado de todas las prendas y se la recomende a todas mis hermanas la tengo hace un año y nunca se me rompio ni daño tiene caidas y sigue funcionando perfectamente

Ventajas

Es muy buena facil y practica

Contras

Es dificil de conseguir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2019-08-10

19/07/2020

Argentina

Argentina

Delicada

Hola, no tengo nada malo para opinar, es lo que necesito para mi ropa, la recomiendo totalmente.

Ventajas

Impecable

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1028/20 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-07-19

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